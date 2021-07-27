Вандал из Донецкой области устроил погром на Аллее Героев Небесной сотни

В ночь на 27 июля мужчина устроил погром на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Автор: Нацполиция Мужчина повредил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни

"К полицейских, которые несли службу в центральной части Киева, обратились прохожие сообщению о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Правонарушитель установили. Это уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

"Решается вопрос об определении правовой квалификации", - добавили в полиции.

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В Херсоне на Аллее Славы неизвестные жестоко поиздевались над стендами мемориала Героям Небесной сотни и погибшим бойцам АТО. Вандалы нарисовали красной краской свастику, а под изображением герба Украины написали "Россия".