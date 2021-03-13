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суббота, 13 марта 2021 10:41

"Вала потепление не видно" - какой будет погода 14 марта

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&quot;Вала потепление не видно&quot; - какой будет погода 14 марта
14 марта будет тепло и дожди. Фото: pixabay

14-го марта в Украине будет тепло, хотя и снова усилится юго-западный ветер. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

"В течение дня температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами - ожидается + 4 + 9, в Крыму и юго-западе Украины местами + 10 + 15. Очередной атмосферный фронт принесет дожди в западную часть, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей ", - прогнозирует.

На остальной территории будет сухая погода.

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В Киеве завтра увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем ​​до +7 градусов.

"Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями".

Пользователи соцсетей поделились кадрами атмосферного Киева под мартовским снегом.

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