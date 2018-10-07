В зоопарке горели птицы и обезьяны

Сегодня утром в Черкасском зоопарке произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области.

Около 9:20 из-за проблем с электричеством загорелся огонь в павильоне мелких птиц и обезьян. Из-за плотного расположения сооружений, огонь угрожал также расположенному рядом вольеру содержания леопардов. На место отправились четыре пожарные автомобили с 15 спасателями. Пока прибыли пожарные, огонь охватил крышу павильона.

Пожар ликвидировали через 45 минут. Пока подтверждена гибель одной птицы. По словам смотрителей, несколько десятков ценных птиц удалось спасти. Часть из них, которые находились в непосредственной близости от огня, пришлось выпустить.

Черкасский городской зоологический парк основан 1 мая 1979 на базе зооуголка станции юных натуралистов. Сегодня коллекция насчитывает более 250 видов животных из разных уголков планеты. Специализация зоопарка: животные терариумной группы и животные лесной и лесостепной зон фауны Украины.