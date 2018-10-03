Посетителям зоопарка впервые показали новорожденных белых тигрят

Фото: dailymail.co.uk

В китайском зоопарке Yunnan Wildlife Park свой дебют перед посетителями осуществили детеныши Бенгальского тигра. Малышам всего 2,5 месяца.

Мать тигрят — первородящая. Из-за отсутствия опыта ей было трудно справляться суходо за малышами, поэтому в первые месяца о них заботились работники зоопарка. Нынче тигрята хорошо себя чувствуют и уже идут на контакт с людьми, пишет известное британское издание Dailymail.

Имен тройне еще не дали. Чтобы выбрать лучшие варианты, работники зоопарка организовали конкурс.

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Белые тигры являются разновидностью рыжих бенгальских. С необычной окраской они рождаются в результате генетического сбоя. Для этого у обоих родителей должен быть редкий ген. Таких случаев всего 1 на 10 тысяч. На сегодняшний день общее количество белых тигров составляет около 250 особей. Рыжих в дикой природе сейчас тоже немного — примерно 5-7 тысяч. В начале 20 века ситуация была намного лучше: общая численность этих представителей семейства кошачьих составляла 100 000 особей. Причиной уменьшения количества тигров стала вырубка лесов, браконьерство и активный лов.