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среда, 03 октября 2018 15:00

Посетителям зоопарка впервые показали новорожденных белых тигрят
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Тройни Бенгальского тигра из зоопарка Yunnan Wildlife Park исполнилось всего 2,5 месяца.
Фото: dailymail.co.uk
Тройни Бенгальского тигра из зоопарка Yunnan Wildlife Park исполнилось всего 2,5 месяца.
Тройни Бенгальского тигра из зоопарка Yunnan Wildlife Park исполнилось всего 2,5 месяца.
Тройни Бенгальского тигра из зоопарка Yunnan Wildlife Park исполнилось всего 2,5 месяца.
Тройни Бенгальского тигра из зоопарка Yunnan Wildlife Park исполнилось всего 2,5 месяца.

В китайском зоопарке Yunnan Wildlife Park свой дебют перед посетителями осуществили детеныши Бенгальского тигра. Малышам всего 2,5 месяца.

Мать тигрят — первородящая. Из-за отсутствия опыта ей было трудно справляться суходо за малышами, поэтому в первые месяца о них заботились работники зоопарка. Нынче тигрята хорошо себя чувствуют и уже идут на контакт с людьми, пишет известное британское издание Dailymail.

Имен тройне еще не дали. Чтобы выбрать лучшие варианты, работники зоопарка организовали конкурс.

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Белые тигры являются разновидностью рыжих бенгальских. С необычной окраской они рождаются в результате генетического сбоя. Для этого у обоих родителей должен быть редкий ген. Таких случаев всего 1 на 10 тысяч. На сегодняшний день общее количество белых тигров составляет около 250 особей. Рыжих в дикой природе сейчас тоже немного — примерно 5-7 тысяч. В начале 20 века ситуация была намного лучше: общая численность этих представителей семейства кошачьих составляла 100 000 особей. Причиной уменьшения количества тигров стала вырубка лесов, браконьерство и активный лов.

dailymail.co.uk
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Дата
03
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