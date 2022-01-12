В Запорожье подорожает проезд – сколько придется платить

 
Ексклюзивы
1/5
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 1323
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 2961
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 837
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1359
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 693
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 2952
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 648
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 31401
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1917
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20493
Фото
Все фото
3
6
5
9
3
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Работали по предоплате: супруги обманули украинцев на 2 млн грн
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
Показали последствия масштабного пожара в Запорожье
Показали последствия масштабного пожара в Запорожье
Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: пострадали 13 человек
Легковушка протаранила маршрутку с пассажирами: пострадали 13 человек
Видео
Все видео
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
Ученицы возле школы избили сверстниц до потери зрения и перелома носа: шокирующее видео
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
"Такую сц*куху выплодила": в аптеке Запорожья произошел "масочный" скандал
Интервью
1/5
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 153
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4950
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3690
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 585
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
среда, 12 января 2022 13:52

В Запорожье подорожает проезд – сколько придется платить

  Комментировать
В Запорожье подорожает проезд – сколько придется платить
Стоимость проезда в общественном транспорте Запорожья взлетит. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В Запорожье повысят тариф на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки может возрасти до 10–14 грн.

Местные перевозчики считают такое подорожание экономически обоснованными, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Facebook.

"Стоимость проезда формируется с учетом обследования пассажиропотоков, протяженности маршрутов и расходной части компаний-перевозчиков, а именно заработных плат водителей, стоимости запчастей, горючего, обслуживания транспортных средств и так далее. Городские перевозчики озвучили нам следующие экономически обоснованные тарифы на проезд: от 10 до 14 грн", – написал Куртев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До весны проезд в Киеве не подорожает – Кличко

По словам Куртева, подорожание стоимости проезда может стать ощутимым для большого количества горожан. Однако городские власти не могут не считать того факта, что со времени последнего пересмотра тарифов расходная часть предприятий-автоперевозчиков существенно возросла.

"Прямые переговоры с представителями общественности о стоимости проезда мы начнем на следующей неделе", - отметил он.

Чиновники обещают учесть мнение жителей города и принять решение.

В Черновцах повысят тариф на проезд в маршрутках с 7 грн до 9 грн. Цена за билет вырастет в феврале.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Запорожье подорожает проезд – сколько придется платить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Роман с абьюзером, депутатство и участие в "Холостячке" - интересные факты об имениннице Злате Огневич

Украиной прокатилась волна арестов

Покушение на Папу: нападающий увлекался нацистами

Самое читаемое
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
Как выглядел город, который Сталин хотел отдать Польше
10
 Просмотров: 21204
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 1 Просмотров: 18243
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился
Генерал-майор полиции в Казахстане отдал приказ не стрелять в людей, после чего застрелился Просмотров: 11844
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT
В США назвали новую дату вероятного вторжения Путина в Украину - NYT 1 Просмотров: 11385
На мексиканском отдыхе: &quot;богиня&quot; Дорофеева восхитила секси-фигурой в мини-бикини
На мексиканском отдыхе: "богиня" Дорофеева восхитила секси-фигурой в мини-бикини
10
 Просмотров: 7425
Запорожье
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
 Просмотров: 954
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
 Просмотров: 1629
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
 Просмотров: 1791
"Боялись выйти из кабинетов": родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию и поиздевались над медиками
"Боялись выйти из кабинетов": родственники умершего ребенка ворвались в реанимацию и поиздевались над медиками Просмотров: 5391
В Бердянске подрались два депутата, которые не поделили дорогу
В Бердянске подрались два депутата, которые не поделили дорогу Просмотров: 558
Больше всего комментируют
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
2
Как купить квартиру в Киеве
2
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
1
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
1
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
Голосов: 278
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть