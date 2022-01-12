В Запорожье подорожает проезд – сколько придется платить

Стоимость проезда в общественном транспорте Запорожья взлетит. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В Запорожье повысят тариф на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки может возрасти до 10–14 грн.

Местные перевозчики считают такое подорожание экономически обоснованными, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Facebook.

"Стоимость проезда формируется с учетом обследования пассажиропотоков, протяженности маршрутов и расходной части компаний-перевозчиков, а именно заработных плат водителей, стоимости запчастей, горючего, обслуживания транспортных средств и так далее. Городские перевозчики озвучили нам следующие экономически обоснованные тарифы на проезд: от 10 до 14 грн", – написал Куртев.

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По словам Куртева, подорожание стоимости проезда может стать ощутимым для большого количества горожан. Однако городские власти не могут не считать того факта, что со времени последнего пересмотра тарифов расходная часть предприятий-автоперевозчиков существенно возросла.

"Прямые переговоры с представителями общественности о стоимости проезда мы начнем на следующей неделе", - отметил он.

Чиновники обещают учесть мнение жителей города и принять решение.

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