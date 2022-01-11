На Буковине взлетит стоимость проезда: когда и на сколько

Пока цена за билет в маршрутках Черновцов составляет 7 грн. Такой тариф был установлен в мае прошлого года. До этого проезд стоил 5 грн. Фото: "РБК-Украина"

В Черновцах повысят тариф на проезд в маршрутках с 7 грн до 9 грн. Цена за билет вырастет с 1 февраля.

Об этом стало известно на заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета 11 января.

"Установить с 1 февраля 2022 года тариф на перевозку пассажиров в городском общественном транспорте на территории Черновицкого городского территориального общества в размере девяти гривен", - говорится в решении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во многих городах взлетели цены на проезд в транспорте

Его комитет принял со второй попытки. "За" проголосовали восемь членов исполкома из 15, двое воздержались.

Также постановили, чтобы городские власти изучили вопрос установления тарифа для учащихся в профессиональных технических училищах и школах в размере 4 грн или бесплатно. И о бесплатной перевозке участников боевых действий без компенсаций перевозчикам.

Перевозчик должен обеспечить надлежащее техническое и санитарное состояние автобусов, разместить информацию о льготах и ​​графике движения. Также водители обязаны выдавать билеты, отметили в решении.

16 ноября 2021-го стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.