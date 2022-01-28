В Запорожье мощный взрыв разрушил часть многоэтажки: есть жертвы и потерпевшие

Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 28 января в Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. Погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"В 04:04 в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда. - Gazeta.ua) на втором этаже в квартире предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из третьего разрушенного подъезда были эвакуированы 15 жителей.

Взрыв разрушил опорные элементы в пределах одного подъезда. Предварительно повреждены семь квартир.

От ГСЧС привлекли 29 спасателей и девять единиц спецтехники.

"На месте взрыва непрерывно проводят поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций. ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога Службы спасения. Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства", - уточнили в ГСЧС.

Также сообщается, что власти города оказывают помощь пострадавшим жителям и решают вопросы временного расселения.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 единиц спецтехники. Из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники.

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