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воскресенье, 16 января 2022 22:17

В многоэтажке произошел взрыв газа: есть пострадавшие

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В многоэтажке произошел взрыв газа: есть пострадавшие
В Черновцах произошел взрыв газа: есть пострадавшие. Фото: ТВА

В центре Черновцов произошел взрыв газа в многоэтажке.

В результате два человека получили ранения, сообщает местный портал Молодой буковинец.

Взрыв произошел в доме на улице Шептицкого, 15. Газ взорвался на третьем этаже.

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На месте патрульные обеспечивают охрану, вызвали скорую и пожарных. Из дома после взрыва были эвакуированы все жители.

На Прикарпатье между населенными пунктами Снятын и Будилов автомобиль Ford Mondeo врезался в Mercedes-Benz Vito. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Водителя и пассажира микроавтобуса Mercedes был госпитализирован с телесными повреждениями.

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Дата
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