В жилом доме во Львове рвануло: есть пострадавшие

 
Ексклюзивы
1/5
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 360
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 675
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1638
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 315
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 8298
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4086
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2754
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1917
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2394
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
6
7
19
8
3
В жилом доме во Львове рвануло: есть пострадавшие
В жилом доме во Львове рвануло: есть пострадавшие
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
&quot;Можно открывать хостел&quot; - украинцев поразил вид львовского СИЗО
"Можно открывать хостел" - украинцев поразил вид львовского СИЗО
Простились с легендарной связной Романа Шухевича
Простились с легендарной связной Романа Шухевича
Новый год во Львове: точек продажи елок в этом году стало меньше
Новый год во Львове: точек продажи елок в этом году стало меньше
Видео
Все видео
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
"Вы наша опора": летчики показали зрелищное видео
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
Львовский студент-русофил "поет дифирамбы" СССР и называет патриотов "животными"
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3492
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6093
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1449
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4455
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
13 декабря 2021
Просмотров: 270
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
понедельник, 13 декабря 2021 20:40

В жилом доме во Львове рвануло: есть пострадавшие
6

  Комментировать

Дом, где произошел взрыв газа
Фото: "Варта1"
Дом, где произошел взрыв газа
Дом, где произошел взрыв газа
Дом, где произошел взрыв газа
Дом, где произошел взрыв газа

Во Львове произошел взрыв в жилом доме с последующим возгоранием. Жертв в результате инцидента нет.

13 декабря в 17:35 поступила информация, что во Львове, по улице Замарстыновской 28, произошел взрыв. Предварительно взорвался бытовой газ, в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв

В 17:55 пожар локализовали, а в 18:22 – ликвидировали. Подразделения ГСЧС спасли троих жителей. Пострадали три человека, которых с ожогами средней тяжести госпитализировали в больницу.

Взрыв разрушил межкомнатную перегородку. Огонь повредил деревянное перекрытие в квартире между вторым и третьим этажами. ГСЧС привлекла 20 человек и четыре единицы техники.

После завершения работ службами ГСЧС, дом обследуют проектанты, определят работы, которые следует выполнить в первую очередь.

Итальянские спасатели извлекли четыре тела из обрушившихся на Сицилии зданий в понедельник, 13 декабря. Дом обрушился после вероятного взрыва газа. По меньшей мере, семь человек погибли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В жилом доме во Львове рвануло: есть пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Казак стал правителем Молдавии

Самое читаемое
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 15750
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 13140
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 12402
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 10521
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 9477
Львов
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
7
 Просмотров: 630
Студент дал преподавателю $400 за дипломную – суд не признал это преступлением
Студент дал преподавателю $400 за дипломную – суд не признал это преступлением Просмотров: 945
"Рад вернуться": организатора "голодной тусы" выписали из больницы
"Рад вернуться": организатора "голодной тусы" выписали из больницы Просмотров: 342
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
 Просмотров: 2070
Во Львове окончательно согласовали строительство крематория
Во Львове окончательно согласовали строительство крематория Просмотров: 162
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
4
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
4
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
3
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Голосов: 195
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть