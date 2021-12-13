В жилом доме во Львове рвануло: есть пострадавшие

Фото: "Варта1"

Во Львове произошел взрыв в жилом доме с последующим возгоранием. Жертв в результате инцидента нет.

13 декабря в 17:35 поступила информация, что во Львове, по улице Замарстыновской 28, произошел взрыв. Предварительно взорвался бытовой газ, в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Бурштынской ТЭС прогремел взрыв

В 17:55 пожар локализовали, а в 18:22 – ликвидировали. Подразделения ГСЧС спасли троих жителей. Пострадали три человека, которых с ожогами средней тяжести госпитализировали в больницу.



Взрыв разрушил межкомнатную перегородку. Огонь повредил деревянное перекрытие в квартире между вторым и третьим этажами. ГСЧС привлекла 20 человек и четыре единицы техники.

После завершения работ службами ГСЧС, дом обследуют проектанты, определят работы, которые следует выполнить в первую очередь.

Итальянские спасатели извлекли четыре тела из обрушившихся на Сицилии зданий в понедельник, 13 декабря. Дом обрушился после вероятного взрыва газа. По меньшей мере, семь человек погибли.