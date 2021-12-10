В Донецкой области взрыв тротила убил женщину и разорвал мужчин

В жилом доме раздался взрыв. Фото: od.dsns.gov.ua

В селе Зверево Покровского района Донецкой области взорвался тротил в жилом доме. Погиб один человек, еще двое ранены.

Трагедия произошла вечером 9 декабря, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В 22:57 поступила информация о пожаре в частном жилом доме на ул. Сазонова. В доме, вероятно, произошел взрыв тротила, в результате чего погибла женщина и пострадали двое мужчин. У них рваные раны конечностей ног и лица", - говорится в сообщении.

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Личности пострадавших устанавливают. Признаков горения на месте спасатели не обнаружили. Конструкции дома не повреждены.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. К ликвидации пожара были привлечены восемь спасателей и две единицы техники.

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