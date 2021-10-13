Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия

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Более тысячи патронов, три килограмма пороха, почти шесть килограммов тротила, 72 гранаты, 42 взрывателя, 46 артснарядов, 9 фугасных мин и еще 15 единиц взрывоопасных предметов изъяли полицейские у погибшего 53-летнего жителя Ровно 12 октября.

Арсенал держал в гараже по ул. Романа Шухевича, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Взрывчатку обнаружили спасатели и вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что гараж принадлежит погибшему 53-летнему жителю областного центра, который занимался поисками исторических ценностей. Находясь в лесном массиве в Черновицкой области, он подорвался на найденном артиллерийском снаряде времен войны 9 октября этого года", - рассказали полицейские.

По факту незаконного хранения боеприпасов и взрывчатки начато досудебное расследование.

Изъятые тротил и артиллерийский снаряд калибра 40 мм направлены для проведения экспертизы. Все остальные объекты времен войны будут уничтожены.

В Луцке задержали 53-летнего мужчину, который хранил дома арсенал оружия. Среди найденного правоохранители обнаружили гранаты, пистолеты и различные комплектующие. По данным полицейских, житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.