 
Ексклюзивы
1/5
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 81
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 396
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1440
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 459
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1053
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1800
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1098
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3024
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Как Украина строит завод турецких беспилотников и справляется с историческими травмами: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1629
Фото
Все фото
5
3
3
3
5
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и &quot;станцевал&quot; на капоте
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Госзавод наживался на ремонте военной техники
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Банда торговала оружием, боеприпасами и ртутью. Среди преступников - экс-правоохранитель
Видео
Все видео
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Возле Киева неизвестный стрелял в семью
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Онлайн-аптеки продавали фальсификат и запрещенные лекарства
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1323
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 594
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 954
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
Просмотров: 702
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
среда, 13 октября 2021 19:10

Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия
5

  Комментировать

В Ровно мужчина хранил в гараже арсенал боеприпасов и взрывчатки
Фото: rv.npu.gov.ua
В Ровно мужчина хранил в гараже арсенал боеприпасов и взрывчатки
В Ровно мужчина хранил в гараже арсенал боеприпасов и взрывчатки
В Ровно мужчина хранил в гараже арсенал боеприпасов и взрывчатки
В Ровно мужчина хранил в гараже арсенал боеприпасов и взрывчатки

Более тысячи патронов, три килограмма пороха, почти шесть килограммов тротила, 72 гранаты, 42 взрывателя, 46 артснарядов, 9 фугасных мин и еще 15 единиц взрывоопасных предметов изъяли полицейские у погибшего 53-летнего жителя Ровно 12 октября.

Арсенал держал в гараже по ул. Романа Шухевича, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия

"Взрывчатку обнаружили спасатели и вызвали следственно-оперативную группу. Полицейские установили, что гараж принадлежит погибшему 53-летнему жителю областного центра, который занимался поисками исторических ценностей. Находясь в лесном массиве в Черновицкой области, он подорвался на найденном артиллерийском снаряде времен войны 9 октября этого года", - рассказали полицейские.

По факту незаконного хранения боеприпасов и взрывчатки начато досудебное расследование.

Изъятые тротил и артиллерийский снаряд калибра 40 мм направлены для проведения экспертизы. Все остальные объекты времен войны будут уничтожены.

В Луцке задержали 53-летнего мужчину, который хранил дома арсенал оружия.

Среди найденного правоохранители обнаружили гранаты, пистолеты и различные комплектующие. По данным полицейских, житель Луцка держал в собственной квартире оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тротил, фугасные мины и артснаряды: мужчина держал в гараже арсенал оружия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Основали древнейшее украинское учреждение в США

В давке на празднике погибли 115 человек

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 9936
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 7218
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 4176
Меркель и Макрон также связались с Путиным
Меркель и Макрон также связались с Путиным Просмотров: 3663
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе Просмотров: 3240
Происшествия
В "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы
В "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы Просмотров: 576
В Киеве "заминировали" здание скандального Укрэксимбанка
В Киеве "заминировали" здание скандального Укрэксимбанка Просмотров: 135
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
 Просмотров: 450
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте
В Польше 22-летний украинец забросал камнями авто и "станцевал" на капоте
3
 Просмотров: 522
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии
3
 Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
6
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
4
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
3
Курс Bitcoin достиг рекордной отметки
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Голосов: 20
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть