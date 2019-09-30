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понедельник, 30 сентября 2019 11:29

В Умань приехали около 900 автобусов с хасидами

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В Умань приехали около 900 автобусов с хасидами
В этом году празднование Рош га-Шана будет длится с 29 сентября по 1 октября. Фото: Уніан

В Умань Черкасской области на празднование Рош-га-Шана приехали почти 27 тыс. паломников-хасидов. Среди них 2240 детей и 11 женщин.

"По состоянию 30 сентября 2019-го прибыло 26862 брацлавских хасида из 8 стран, в том числе 2240 детей и 11 женщин", - сообщает в Facebook пресс-служба Уманского городского совета.

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Паломники прибыли 897 транспортными средствами: 303 автобуса, 571 - микроавтобус, 23 - легковые автомобиля.

В Умань Черкасской области съезжаются хасиды-паломники со всего мира на празднование Рош-га-Шана (иудейский Новый год). Его будут встречать в ночь с 29 на 30 сентября. В городе похоронен лидер брацлавских хасидов Нахман Цадик. По поверью, кто встретит Новый год у его могилы, проведет его в счастье и благополучии.

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