На празднование Рош-га-Шана ожидают 40 тыс. хасидов-паломников

Автор: Нацполиция Хасиды-паломники будут праздновать 5780-й новый год

В Умань Черкасской области съезжаются хасиды-паломники со всего мира на празднование Рош-га-Шана (иудейский Новый год. - Gazeta.ua). Его будут встречать в ночь с 29 на 30 сентября.

В городе похоронен лидер брацлавских хасидов Нахман Цадик. По поверью, кто встретит Новый год у его могилы, проведет его в счастье и благополучии.

За правопорядком следят около 600 полицейских из 12 областей страны. Среди них 112 патрульных и полицейские роты. Также в отряд входят кинологи с собаками, взрывотехники. Работает служба по чрезвычайным ситуациям и медики.

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"Готовиться к Рош-га-Шана начали еще в прошлом году. Сразу по завершению предыдущего празднования. Делаем выводы относительно тех или иных недостатков, что надо усилить или изменить. Так готовимся к следующему приезду паломников. Местные по-разному относятся к приезду хасидов. Кто-то более толерантный и к гостям города относится лояльно. Кто против, но несмотря на это горожане привыкли к Рош-га-Шана, поэтому особых нареканий нет", - говорит секретарь Уманского горсовета Людмила Кирилюк.

Автор: Нацполиция Хасиды-паломники будут праздновать 5780-й новый год

Прогнозируют, что в этом году прибудут около 40 тыс. паломников из разных стран мира. В прошлом году зарегистрировали 30 тысяч.

"В Умани хасидов еще мало, часто приветствуются, когда проходят мимо. Привозят 2-3 автобусами ежедневно. Знакомый принимает их на ночлег, в доме поставил дополнительные кровати, купил постель. Заселяет только те компании, которые приехали вместе. Говорит, если брать отдельно, то всегда дерутся. В гараже над дорогой открыл маленькую раскладку с продуктами. Продает домашние яйца, воду и пиво. Все по 1-2 доллара. Днем их не много ходит по улицам, чаще блуждают ближе к ночи. Может, в это время как раз приезжают. Все жители Умани, которые живут недалеко от места празднования, сдают жилье хасидам и пытаются хоть как-то нажиться", - говорит местный житель Владислав Иванченко.

На улицах города магазины меняют надписи на вывесках на иврит. Для этого берут разрешение в городском совете. Нелегалов штрафуют.

"Сдаю квартиру за 61,5 тысячу гривен. Ставлю такую ​​цену, потому что находится в 10 метрах от могилы Цадика Нахмана. Квартира рассчитана на десять человек. Несколько лет подряд снимает один и тот же семья. Выбрали меня, потому что на сайте аренды квартир только мое объявление дублировалось на иврите. Всегда очень вежливо себя ведут. Сдаю жилье только им. В новостях вижу, что хасиды и драки устраивают и кресты сжигают, но сам никогда не был свидетелем этого. Деньги потрачу на косметический ремонт и дострою комнату, чтобы в следующем году принимать больше паломников", - рассказывает Николай Панасенко.

В сети показали город Умань Черкасской области в начале ХХ в. Сейчас оно раз в год превращается в Мекку для хасидов, которые едут отмечать здесь еврейский Новый год.