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среда, 19 января 2022 16:20

В Украине впервые малышу пересадили часть печени от посмертного донора
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Во Львовской детской больнице провели первую в Украине операцию по пересадке части печени от посмертного донора годовалому мальчику.

Операция длилась более 12 ч, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения 19 января.

"Сложность заключалась в том, что врачи пересаживали не всю печень, а лишь фрагмент, примерно 2-3% от массы тела ребенка. В то же время важно было сохранить все сосуды и желчные пути, чтобы восстановилось нормальное кровоснабжение и отток желчи. Артем из маленького села на Прикарпатье весит всего 9,5 кг. Он родился с непроходимыми желчевыводящими путями. Диагноз поставили в трехмесячном возрасте", - говорится в сообщении.

Орган для операции впервые транспортировали вертолетом из Винницы. Донором стал 44-летний мужчина, в мозгу которого разорвалась аневризма. Спасти пациента врачи не смогли, но семья мужчины подписала согласие на изъятие органов.

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Фото: moz.gov.ua

Трансплантация происходила 12 января. Оперативное вмешательство провели львовские хирурги совместно с трансплантологами из клиники "Феофания", которые приехали на помощь. Если реабилитационный период пройдет хорошо, это позволит ребенку жить полноценной жизнью.

Уже семь дней после операции мальчик находится в реанимации под круглосуточным мониторингом. Врачи отмечают, что успешная операция - лишь половина пути. Истощенный болезнью организм ребенка должен адаптироваться к жизни с новым органом.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов трансплантации анатомических материалов человеку. В частности, относительно оплаты и предоставления прижизненного согласия или несогласия на донорство. Государство оплачивает все трансплантации и для пациента они бесплатны. Тарифы полностью покрывают расходы больниц на проведение таких операций.

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Дата
19
января

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