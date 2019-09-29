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воскресенье, 29 сентября 2019 00:59

В Украине родились сиамские близнецы

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В Украине родились сиамские близнецы
В Черновцах родились сиамские близнецы. Фото: Сегодня

В Черновцах родились сиамские близнецы.

Девочки родились в его медучреждении этой ночью, сообщает Униан.

У них одно тело, но две головы.

Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Он добавил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно.

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", - сказал медик.

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Первоначально планировалось, что женщина будет рожать в больнице в Киеве, однако в итоге ее поместили в Черновицкий роддом, так как роды начались преждевременно - на 33-й неделе.

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  • Запрет выступлений в Украине
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