В Украине родились сиамские близнецы

В Черновцах родились сиамские близнецы.
Девочки родились в его медучреждении этой ночью, сообщает Униан.
У них одно тело, но две головы.
Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Он добавил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно.
"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", - сказал медик.
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Первоначально планировалось, что женщина будет рожать в больнице в Киеве, однако в итоге ее поместили в Черновицкий роддом, так как роды начались преждевременно - на 33-й неделе.
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