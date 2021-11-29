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В Украине разработали инновационный антисептик от Covid-19

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В Украине разработали инновационный антисептик от Covid-19
Антисептики были изготовлены на основе растительного экстракта и наночастиц серебра. Фото: размещено на lpnu.ua

В Национальном университете "Львовская политехника" (НУЛП) был разработан инновационный антисептик для противодействия распространению коронавируса на основе растительного экстракта и наночастиц серебра.

Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

"Инновационное дезинфицирующее средство состоит из экстракта Phlomis pungens (растения железняк колючий. - Gazeta.ua) и наночастиц серебра. Антимикробная и антигрибковая активность серебра в форме наночастиц в сочетании с противовоспалительным, антиоксидантным и ранозаживляющим действием, - рассказала доцент кафедры технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии Роксолана Конечная.

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Над производством и исследованием нового дезинфицирующего средства работала группа молодых исследователей во главе со студентом специальности "Фармация, промышленная фармация" Егором Базавлуком под руководством Роксоланы Конечной и Елены Федоровой.

Исследования проводились в рамках AUF-проекта "Безвирусная образовательная среда", реализуемого в НУЛП кафедрой электронных вычислительных машин и кафедрой технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии.

За сутки 28 ноября в Украине обнаружили 5804 новых больных коронавирусом. Из них детей – 530, медработников – 72. Выздоровели за минувшие сутки 10 477 человек, умерли – 297.

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29
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