В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети

На одном из крупнейших лавандовых полей Украины наступил пик цветения. Живописный участок расположен в селе Стрелки Самборского района во Львовской области - в парке "Сказочные поля".

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Фото: loda.gov.ua

"Период цветения является коротким, обычно длится примерно недели - в зависимости от погодных условий. Кроме лаванды, здесь сейчас также массово цветут розы и начинают цвести гортензии, период цветения которых - август", - говорится в сообщении.

"Сказочные поля" еще задолго до своего открытия в середине июня вызвали небывалый интерес у представителей туристического бизнеса региона, рассказал руководитель управления туризма и курортов Львовской ОГА Тарас Лозинский.

"Призываем всех поклонников путешествий посетить это место, ведь это единственное время в году для лучших "лавандовых" фотографий", - добавил Лозинский.

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