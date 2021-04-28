В Тернопольской области могут ввести особый режим

Жителей области просят должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Фото: facebook.com/sbu.odessa

28 апреля в Тернопольской области стартовали плановые антитеррористические командно-штабные учения.

На момент их проведения в отдельных районах возможно временное введение особого режима, сообщает Нацполиция Тернопольской области в Facebook.

Цель учений - совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам. Они будут проходить в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра. Во время заданий, которые будут проводить работники СБУ, будут привлекать вооруженных правоохранителей.

Особый режим, предусматривает: ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и тому подобное.

Жителей области просят должным образом реагировать на законные требования правоохранителей и информировать их в случае:

- прибытия подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового скопления людей;

- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи важных объектов;

- выявления подозрительных предметов;

- получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

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Служба безопасности Украины объявила о проведении масштабных многоэтапных антитеррористических учений в большинстве областей Украины. Усиленное внимание уделят отработке действий по защите стратегически важных объектов и государственных границ. Обучение проводят, чтобы усовершенствовать межведомственное взаимодействие по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.