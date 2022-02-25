В Тернополе воздушная тревога: что происходит в городе

В Тернополі отримали інформацію про повітряну тривогу.
"Ви чули сигнал оповіщення. Він не навчальний. Навчальних оповіщень не буде. Всі оповіщення – обов'язкові", повідомив мер Тернополя Сергій Надал в facebook.
Він заявив, що міська влада вимкнула зовнішнє світло у Тернополі з маскувальними цілями і рекомендував містянам вимкнути світло у будинках та квартирах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські воїни міцно утримують свої позиції - ООС
"Ви можете користуватися електроприладами, якщо це телефон чи щось інше, але я прошу вас – вимкніть світло", написав він.
Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіа удари.
Повідомили стан справ в Луганській області після початку війни з Росією. "Луганщина - це Україна! Наші міста та села українські, дякуючи ВСУ!", написав голова ЛОДА.
Комментарии