В Тернополе воздушная тревога: что происходит в городе

Рассказали о положении дел в Тернополе. Фото: Пространство

В Тернополі отримали інформацію про повітряну тривогу.

"Ви чули сигнал оповіщення. Він не навчальний. Навчальних оповіщень не буде. Всі оповіщення – обов'язкові", повідомив мер Тернополя Сергій Надал в facebook.

Він заявив, що міська влада вимкнула зовнішнє світло у Тернополі з маскувальними цілями і рекомендував містянам вимкнути світло у будинках та квартирах.

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"Ви можете користуватися електроприладами, якщо це телефон чи щось інше, але я прошу вас – вимкніть світло", написав він.

Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіа удари.

Повідомили стан справ в Луганській області після початку війни з Росією. "Луганщина - це Україна! Наші міста та села українські, дякуючи ВСУ!", написав голова ЛОДА.