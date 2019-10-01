 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3276
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2898
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 936
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7146
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9711
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2718
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3330
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3753
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
12
6
7
3
6
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
Начальник полиции и пограничники попались на сборе &quot;дани&quot;
Начальник полиции и пограничники попались на сборе "дани"
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Возле парке нашли мужчину с перерезанными венами
Возле парке нашли мужчину с перерезанными венами
ВАЗ разорвало от удара с маршруткой
ВАЗ разорвало от удара с маршруткой
Видео
Все видео
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Оползень на пляже под Одессой едва не похоронил людей: шокирующее видео
Оползень на пляже под Одессой едва не похоронил людей: шокирующее видео
Фото Захарченко и георгиевская лента: учитель вляпался в скандал
Фото Захарченко и георгиевская лента: учитель вляпался в скандал
Маршрутка на буксире снесла светофор - видео
Маршрутка на буксире снесла светофор - видео
Продавец шаурмы получил в грудь нож
Продавец шаурмы получил в грудь нож
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 729
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 846
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 666
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6120
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1278
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 04:15

В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку
12

  Комментировать

В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
Фото: usionline.com
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

28-29 сентября возле трассы Одесса-Киев,на въезде в пгт. Любашевка, уже в третий раз состоялся колбасный фестиваль-ярмарка "Любашевка — столица Украинской колбасы".

Автор: usionline.com
  В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
Автор: usionline.com
  В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

На фестивале можно было не только сытно покушать, но и послушать выступления творческих коллективов, посмотреть на забавные театральные сценки, принять участие в мастер-классах (малювальному, гончарном и других) и приобрести произведения местных ремесленников. Также в рамках празднования состоялась презентация "Самая длинная домашняя колбаса фестиваля".

Автор: usionline.com
  В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
Автор: usionline.com
  В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

Первый день фестиваля закончился концертом и дискотекой, а завтра участники планируют выбирать самую длинную колбасу. Фестиваль, похожий на ярмарку можно посетить с 12.00.

Автор: usionline.com
  В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
Автор: usionline.com
  В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

На второй день состоялись поросячьи бега.

Автор: usionline.com
  В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
Автор: usionline.com
  В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В Одесской области нашли столицу украинской колбасы
В селе Правиловка Оратовского района Винниччинны прошел ХІІІ Всеукраинский фестиваль борща. По традиции он прошел в родительской усадьбе Винницкой журналистки и общественного деятеля Анны Секрет. Там организовала художественное пространство "Театр на огороде". На фестиваль приехали народные песенные коллективы со всей Украины и из-за рубежа, чтобы спеть и презентовать свой вариант борща.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 69149
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 49969
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 32481
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 27003
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 17856
Одесса
Трактор со склона рухнул на пляж
Трактор со склона рухнул на пляж Просмотров: 1557
Начальник полиции и пограничники попались на сборе "дани"
Начальник полиции и пограничники попались на сборе "дани"
6
 Просмотров: 1017
В Одессе не смогли приземлиться три самолета
В Одессе не смогли приземлиться три самолета Просмотров: 1827
Виновнику масштабной аварии под Одессой избрали меру пресечения
Виновнику масштабной аварии под Одессой избрали меру пресечения Просмотров: 486
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
7
 1 Просмотров: 8919
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
2
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
Голосов: 1330
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua