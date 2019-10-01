В столице украинской колбасы создали самую большую мясную вкусняшку

Фото: usionline.com

28-29 сентября возле трассы Одесса-Киев,на въезде в пгт. Любашевка, уже в третий раз состоялся колбасный фестиваль-ярмарка "Любашевка — столица Украинской колбасы".

Автор: usionline.com В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

Автор: usionline.com В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

На фестивале можно было не только сытно покушать, но и послушать выступления творческих коллективов, посмотреть на забавные театральные сценки, принять участие в мастер-классах (малювальному, гончарном и других) и приобрести произведения местных ремесленников. Также в рамках празднования состоялась презентация "Самая длинная домашняя колбаса фестиваля".

Автор: usionline.com В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

Автор: usionline.com В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

Первый день фестиваля закончился концертом и дискотекой, а завтра участники планируют выбирать самую длинную колбасу. Фестиваль, похожий на ярмарку можно посетить с 12.00.

Автор: usionline.com В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

Автор: usionline.com В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

На второй день состоялись поросячьи бега.

Автор: usionline.com В Одесской области нашли столицу украинской колбасы

Автор: usionline.com В Одесской области нашли столицу украинской колбасы ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суп из тыквы и свекольные макароны - рассказали о полезное школьное питание от Клопотенка В селе Правиловка Оратовского района Винниччинны прошел ХІІІ Всеукраинский фестиваль борща . По традиции он прошел в родительской усадьбе Винницкой журналистки и общественного деятеля Анны Секрет. Там организовала художественное пространство "Театр на огороде". На фестиваль приехали народные песенные коллективы со всей Украины и из-за рубежа, чтобы спеть и презентовать свой вариант борща.