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четверг, 04 июля 2019 04:25

В стиле лофт: бывший боец делает дизайнерскую мебель

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Бывший боец ООС Роман Добровольский после войны начал изготавливать мебель. В апреле 2019-го винничанин уволился из ВСУ и начал искать работу. В интернете случайно наткнулся на мастер-класс по изготовлению мебели из дерева.

Мужчины изготавливает изделия в стиле лофт.

"Решил попробовать что-то сделать самостоятельно. Ибо никогда этим ремеслом не занимался", - рассказывает Роман, передает Вінниця.info.

  Бывший боец ООС изготавливает дизайнерскую мебель
Бывший боец ООС изготавливает дизайнерскую мебель
Первый изделие из древесины – ящик для всевозможных мелочей с канатными ручками. Сделал его из остатков деревянного наличника для дверей. Поставил на кухню. Жене понравилось. Стала просить сделать ей то подвазонники, то кашпо. Затем создал и на садовые кресла.

Продолжительность работ для изготовления одного кресла зависит от материала. Первые два кресла уже готовы.

"Сначала что-то делал, чтобы отвлечься. Такая себе психологическая разгрузка после войны. Очень быстро понял, что это мое. И хочу этим заниматься профессионально", - добавляет мужчина.

Изготавливая мебель Роман предлагает проходить психологическую реабилитацию другим бойцам, которые завершают службу в зоне ООС.

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Бывший атовець Александр Коба из Полтавы ввел арт-терапию - как выйти из поствоенного состояния. Нарисовал 40 картин под названием "Побег из Тумана". Произведения появились после возвращения с востока Украины, где он около двух лет воевал как доброволец в составе батальона "Днепр-1". До 2016 года Коба не рисовал и не учился этому. Но когда пытался преодолеть поствійськовий состояние, попробовал себя в творчестве.

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