Автор: Главком Винницкая область: В школах отказываются изучать русский язык

В селе Мизяков Калиновского района Винницкой области родители не хотят, чтобы их дети изучали русский язык.

Они написали заявления директору школы и районного отдела образования с требованием прекратить изучение, пишет местное издание "Прапор перемоги".

"Об этом впервые заговорили в конце учебного года. Тогда на общешкольных собраниях с таким требованием выступали одна из мам. Аргументировали, что русский язык - это язык страны-агрессора и ее не стоит изучать. Но большинство родителей выступили против и вопрос закрыли. Русский язык изучается в нашей школе с пятого класса, как язык национальных меньшинств в соответствии с учебной программой ", - говорит директор школы Мария Яремчук.

В начале нынешнего года об этом вновь заговорили. На этот раз обратились родители пяти учеников седьмого класса и двух учеников пятых классов.

"Учитывая пожелания родителей об отказе от изучения русского языка, для их детей будет проводиться дополнительно 1:00 английского языка, остальные дети этих классов будут изучать русский язык факультативно", - добавляет директор.

В Калиновском районе это не первый случай, когда родители не хотят, чтобы их дети изучали русский язык. Несколько лет назад такая ситуация сложилась в селе Радовка, отмечает главный специалист районного отдела образования Светлана Каракай.

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В нынешнем году родители учеников одного из пятых классов СОШ №2-гимназии города Калиновки также не захотели, чтобы их дети изучали русский.

"Вместо российской выбрали польский язык", - говорит дитектор гимназии Елена Илуева.

Украинский язык вошел в десятку наиболее употребляемых в Европе. По данным Совета Европы, ею пользуются 45 млн человек. По этому показателю она опередила польский и нидерландский.