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пятница, 19 июля 2019 09:37

В сети бурно отреагировали на объявление о приезде Зеленского

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Объявления о приезде президента появилось в Харькове.

Фото опубликовали в сообществе "Баба і кіт" в Facebook.

Автор: apostrophe.ua
  Странное объявление о приезде президента появилось в Харькове
Странное объявление о приезде президента появилось в Харькове

На снимке можно увидеть объявление, в котором жителей Харькова предупреждают об отключении воды, которое в связи с приездом главы государства переносится на следующий день, то есть когда Зеленский поедет.

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"Страна плебеев", - комментируют фото в сети.

"Он едет к ним мыться", "Хорошо, что сход Солнца не перенесли", "Пусть живет теперь в Харькове", "Господин мыться изволит", - смеются в сети.

Владимир Зеленский заставил уволиться Вячеслава Боню, и. о. председателя Николаевской ОГА во время поездки в Николаев.

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