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среда, 17 июля 2019 14:24

Зеленский устроил "разгон" руководителю Николаевщины

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Зеленский устроил &quot;разгон&quot; руководителю Николаевщины
Зеленский назвал Боня бандитом. Фото: nikvesti.com

Владимир Зеленский заставил уволиться Вячеслава Боню, и. о. председателя Николаевской ОГА во время поездки в Николаев.

Решение об увольнении президент принял после осмотра аэропорт. Он не получил у чиновников ответ на вопрос, где деньги на строительство и почему постоянно возникают скандалы вокруг аэропорта. Прошлый директор аэропорта в Николаеве покончил жизнь самоубийством, пишет tsn.

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Руководитель аэропорта сказал, что последний чартерный рейс отбыл в июле, а регулярных рейсов нет.

"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", - говорит Зеленский

Президент добавил, что объявляет кастинг на должность председателя Николаевской ОГА.

Президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунок со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошел в Борисполе, где Зеленский 10 июля находится с рабочим визитом.

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