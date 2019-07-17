Зеленский устроил "разгон" руководителю Николаевщины

Зеленский назвал Боня бандитом. Фото: nikvesti.com

Владимир Зеленский заставил уволиться Вячеслава Боню, и. о. председателя Николаевской ОГА во время поездки в Николаев.

Решение об увольнении президент принял после осмотра аэропорт. Он не получил у чиновников ответ на вопрос, где деньги на строительство и почему постоянно возникают скандалы вокруг аэропорта. Прошлый директор аэропорта в Николаеве покончил жизнь самоубийством, пишет tsn.

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Руководитель аэропорта сказал, что последний чартерный рейс отбыл в июле, а регулярных рейсов нет.

"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам? Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты", - говорит Зеленский

Президент добавил, что объявляет кастинг на должность председателя Николаевской ОГА.

"Чому ви до людей ставитесь як до скотів?.. Усі кажуть, що Миколаїв є бандитським містом", – звернувся до миколаївських чиновників Президент України Володимир Зеленський, після чого запропонував написати заяву про звільнення в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню. pic.twitter.com/tzIz5LAfpW — Офіс Президента (@APUkraine) 17 липня 2019 р.

Президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунок со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошел в Борисполе, где Зеленский 10 июля находится с рабочим визитом.