В сельской недостроенной школе сделали современную арт-резиденцию

В субботу, 14 сентября, в селе Гопчиця на Винниччине открылась выставка "Перерождение". Главная цель творческой акции – привлечь внимание к недостроенной сельской школы, в которой ради этого устроили настоящий арт-пространство с художественными инсталляциями и перформенсами.

Новое, большое и просторное здание стоит пустая уже тридцать лет. Именно здесь местные жители решили устроить выставку современного арт-искусства.

На выставке представили около 500 фоторабот на различную тематику, связанную с селом и школой. Фото распределили по классам в тематические экспозиции: "знание", "Классная работа", "защитники", "потомки", "Громада", "Природа", "Спорт" " "труд", "миг из прошлого" и "остатки Святотроицкой церкви". Кроме этого, в залах также были и тематические арт-инсталляции с интерактивным участием посетителей.

Инициатива выставки принадлежит жительнице села Александре Короткой, которая вместе с односельчанами создавала арт-резиденцию. Подготовка к открытию фотовыставки "Перерождение" длилась более двух недель.

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