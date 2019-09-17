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среда, 18 сентября 2019 04:25

В сельской недостроенной школе сделали современную арт-резиденцию
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В субботу, 14 сентября, в селе Гопчиця на Винниччине открылась выставка "Перерождение". Главная цель творческой акции – привлечь внимание к недостроенной сельской школы, в которой ради этого устроили настоящий арт-пространство с художественными инсталляциями и перформенсами.

Новое, большое и просторное здание стоит пустая уже тридцать лет. Именно здесь местные жители решили устроить выставку современного арт-искусства.

В селе устроили выставку современного искусства. Фото: hopchytsya.com
В селе устроили выставку современного искусства. Фото: hopchytsya.com
В селе устроили выставку современного искусства. Фото: hopchytsya.com
В селе устроили выставку современного искусства. Фото: hopchytsya.com
В селе устроили выставку современного искусства. Фото: hopchytsya.com

На выставке представили около 500 фоторабот на различную тематику, связанную с селом и школой. Фото распределили по классам в тематические экспозиции: "знание", "Классная работа", "защитники", "потомки", "Громада", "Природа", "Спорт" " "труд", "миг из прошлого" и "остатки Святотроицкой церкви". Кроме этого, в залах также были и тематические арт-инсталляции с интерактивным участием посетителей.

Инициатива выставки принадлежит жительнице села Александре Короткой, которая вместе с односельчанами создавала арт-резиденцию. Подготовка к открытию фотовыставки "Перерождение" длилась более двух недель.

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Ученик Якушинецкого лицея Винницкого района Андрей Марценюк получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии. Финал состоялся в городе Тэгу, Южная Корея, сообщает Министерство образования и науки Украины.

За звание лучших соревновались более 160 школьников из 43 стран мира.

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