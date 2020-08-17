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В СБУ рассказали, что искали в Закарпатской ОГА

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В СБУ рассказали, что искали в Закарпатской ОГА
Проверка СБУ также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производителя не установлено. Фото: СБУ

В Закарпатской области сотрудники СБУ задокументировали многомиллионную сделку с государственными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений региона.

Следствие установило, что к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации, сообщает пресс-центр СБУ.

"Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона, задействованных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Победу в торгах на 30 миллионов гривен получила приближенная к чиновникам местная коммерческая структура", - написали в сообщении.

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Часть из этих денег участники сделки присвоили посредством завышения реальной рыночной стоимости поставленной продукции. Проверка СБУ также показала, что закупленные товары имеют меньшую степень защиты, а их производитель не установлен.

По факту растраты бюджетных средств возбудили уголовное дело о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

"Сейчас о подозрениях сообщено одному из экс-чиновников и действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика", - уточнили в сообщении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, вовлеченных в сделку.

Блогер Виталий Глагола располагает информацией, что обыски в Закарпатской ОГА продолжаются из-за закупки 57 тыс. непригодных к использованию защитных халатов для закарпатских медиков департаментом здравоохранения ОГА. В то время департаментом руководила Елизавета Биров, сейчас чиновница уже не работает в ОГА.

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