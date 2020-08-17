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понедельник, 17 августа 2020 12:30

СБУ проводит обыски в Закарпатской ОГА

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СБУ проводит обыски в Закарпатской ОГА
В Закарпатской ОГА продолжаются обыски. Фото: СБУ

СБУ проводит следственные действия в Закарпатской областной государственной администрации.

Детали сообщат позже, рассказали в Управлении СБУ в Закарпатской области, передает "Укрінформ".

"Да, сегодня, 17 августа, правоохранители действительно проводят обыски в Закарпатской ОГА. Сейчас продолжаются следственные действия, о деталях будет официально сообщено позже", - сказали в пресс-службе Управления СБУ.

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Блогер Виталий Глагола располагает информацией, что обыски в Закарпатской ОГА продолжаются из-за закупки 57 тыс. непригодных к использованию защитных халатов для закарпатских медиков департаментом здравоохранения ОГА.

В то время департаментом руководила Елизавета Биров, сейчас чиновница уже не работает в ОГА.

Обыски провели по месту жительства предполагаемых участников преступной организации, среди которых бывший председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак. Поиск проводили Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши.

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