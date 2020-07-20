После задержания Новака в офисах Укравтодора проходят масштабные обыски

Продолжаются обыски по месту жительства предполагаемых участников преступной организации, среди которых бывший председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.
Обыски проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши, сообщает пресс служба НАБУ.
"НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой проводят санкционированные обыски в Киеве, Львове, а также на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства", - написали в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-глава Укравтодора Новак рассказал об обстоятельствах отставки
Согласно информации, следственные действия проводят силы международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц государственного агентства и граждан Польши-предполагаемых участников преступной организации.
"Во время следственных действий в Польше задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений бывшего руководителя Укравтодора, гражданина Польши. Детали - впоследствии ", - отмечается в сообщении.
В Польше центральное антикоррупционное бюро задержало экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, организации преступных схем и отмывании денег. Расследование международное. Его ведут одновременно центральное антикоррупционное бюро и районная прокуратура в Варшаве, а также Специальная антикоррупционная прокуратура в Киеве и Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Комментарии