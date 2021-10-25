В Ривне Covid-больной умер на пороге больницы

У больного диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, дыхательную недостаточность и пониженную сатурацию. Фото: pixabay.com

В Ривне 57-летний мужчина с коронавирусом умер прямо на пороге больницы.

Инфицированный был в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленной госпитализации в реанимацию, сообщил заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич, передает "Ривне Медиа".

"В областной центр психического здоровья пациент попал с диагнозом алкогольный делирий. Там у мужчины обнаружили Covid-19. Диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, дыхательную недостаточность и сниженную сатурацию. Согласовали везти его в реанимационное отделение центральной городской больницы", - говорится в сообщении.

Пациента положили в "скорую", подключили к кислороду и оказывали помощь, согласно утвержденному протоколу.

"Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце и он умер. О происшествии сообщили в полицию", - добавил Ушкевич.

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