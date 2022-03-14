В результате обстрела оккупантами села Антополь на Ровенщине потерпело поражение двухэтажное здание.

В ней находились ориентировочно 50 военнослужащих, воинской части ВЧ3055 Нацгвардии, сообщают в ГСЧС.

Под завалами здания ориентировочно находятся 20 человек.

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Автор: ГСЧС В результате обстрела на Ровенщине пострадали военнослужащие

Автор: ГСЧС В результате обстрела на Ровенщине пострадали военнослужащие

Автор: ГСЧС В результате обстрела на Ровенщине пострадали военнослужащие Под утро 14 марта российские оккупанты атаковали Ровно . В результате авиаудара захватчиков повреждена телевизионная башня. Из-за разрушения телебашни не работает теле- и радиовещание.