  В результате обстрела на Ровенщине пострадали военнослужащие

В результате обстрела оккупантами села Антополь на Ровенщине потерпело поражение двухэтажное здание.
В ней находились ориентировочно 50 военнослужащих, воинской части ВЧ3055 Нацгвардии, сообщают в ГСЧС.
Под завалами здания ориентировочно находятся 20 человек.
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Под утро 14 марта российские оккупанты атаковали Ровно. В результате авиаудара захватчиков повреждена телевизионная башня. Из-за разрушения телебашни не работает теле- и радиовещание.
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