Под утро 14 марта российские оккупанты атаковали Ровно.
В результате авиаудара захватчиков повреждена телевизионная башня, рассказал глава областной военной администрации Виталий Коваль.
"На месте работают соответствующие службы. Подробности выясняются", - написал он.
Из-за разрушения телебашни не работает теле- и радиовещание.
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Местные жители говорят о двух взрывах. Их звуки услышали около 5:25. В это время в городе и области продолжалась воздушная тревога, которая началась в 2:28 ночи.
Это не первая атака на область. 25 февраля под ракетный удар попал аэропорт в Ровно. А 11 марта в поле близ села Миляч Сарненского района произошло три взрыва. В результате бомбардировки никто не пострадал, была повреждена линия электропередач.
Накануне оккупанты обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности в Яворове во Львовской области. Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей. Самолеты подняли в аэропорту Саратово.
В результате обстрела 35 человек погибли. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале.
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