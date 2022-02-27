В Прилуках уничтожили танковую роту армии РФ

Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки уничтожена танковая рота армии РФ.

Рота уничтожена вместе с личным составом, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Также российские оккупанты несут большие потери на Киевщине.

В городе Буча в Киевской области детей и женщин могут призывать садиться в автобусы для эвакуации в Киев. Это делают кафиры, которые притворяются представителями украинских служб. Никакая эвакуация официальными органами Украины не производится.