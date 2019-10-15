В Полтаве загорелся супермаркет - видео

Ночью случился пожар. Фото: narodna-pravda.ua

Вечером 14 октября загорелся супермаркет в микрорайоне Левада, что в Полтаве.

Об этом сообщили на странице "подслушанных в Полтаве" в соцсети.

Супермаркет "Маркетопт", что находит на улице Вавилова, загорелся в 22:25.

"Вблизи магазина загорелся мусор. Возможно неосторожное обращение с огнем, но еще точную причину мы устанавливаем. Сгорело 10 кв. метров мусора, огонь повредил металлопрофильную кровлю здания площадью 20 кв. метров", - сообщила пресс-офицерка ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

Полный перечень нанесенного ущерба получат позже. Пострадавших нет.

Ликвидировали возгорание три отделения - два отделения на Леваде и первом ДПРЧ, что на Шевченко.

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