В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом

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На Полтавском полигоне твердых бытовых отходов второй день пытаются потушить пожар. Пока спасатели укрощают пламя, город и район заволокло густым едким дымом.

Главная задача сейчас - не дать пламени распространиться на открытую территорию, рассказал Gazeta.ua пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Виталий Шкаревский.

Сообщение о пожаре на свалке в селе Макуховка Полтавского района поступило в Службу спасения"101" в четверг 3 сентября, в 15:15.

Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространялся. Разгорелось на площади 2,2 га. Практически сразу пламя перекинулось на открытую территорию - возникла опасность лесного пожара, огонь угрожал домам местных жителей.

Спасателям удалось остановить огонь и потушить площадь 0,1 га. Однако ночью работать на свалке запрещено. Поэтому пожарные сконцентрировались на том, чтобы не дать пожару распространиться. Тушение осложняют сильное задымление, неприятный запах, порывы ветра и угроза обрушения мусора.

"Сейчас сосредоточились на тушении. Работают пожарно-насосные станции на реке, чтобы бесперебойно подавать воду. Пожар идет по верху, глубину прогорания выясняют", - рассказал пресс-офицер ГУ ГСЧС.

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На месте пожара работают 12 единиц техники, 55 спасателей. Задействовали коммунальную технику - бульдозеры и водовозку. Тушение пожара продолжают. Данных о причинах возгорания пока нет.

Продуктами горения от пожара накрыло окружающие населенные пункты. Ветер, периодически меняющий направление, гонит дым на разные районы города. Полтавчан и жителей района предупредили об опасности для здоровья. Людям рекомендуют не открывать окна, на улицу выходить в респираторах и защитных масках.

30 мая 2016 года на Грибовицком полигоне в селе Збиранка на Львовщине глыба мусора объемом около 100 тыс. куб. м похоронила под собой трех спасателей и эколога. Тело последнего не нашли до сих пор. Мужчины работали на ликвидации пожара, случившегося на свалке 29 мая, в 5:07. А на следующий день утром, когда произошел обвал, объявили о ликвидации возгорания.