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пятница, 04 сентября 2020 11:21

В Полтаве пылает свалка - город затянуло едким дымом
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Под Полтавой пылает городская свалка
Фото: pl.dsns.gov.ua
Под Полтавой пылает городская свалка
Под Полтавой пылает городская свалка
Под Полтавой пылает городская свалка
Под Полтавой пылает городская свалка

На Полтавском полигоне твердых бытовых отходов второй день пытаются потушить пожар. Пока спасатели укрощают пламя, город и район заволокло густым едким дымом.

Главная задача сейчас - не дать пламени распространиться на открытую территорию, рассказал Gazeta.ua пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Виталий Шкаревский.

Сообщение о пожаре на свалке в селе Макуховка Полтавского района поступило в Службу спасения"101" в четверг 3 сентября, в 15:15.

Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространялся. Разгорелось на площади 2,2 га. Практически сразу пламя перекинулось на открытую территорию - возникла опасность лесного пожара, огонь угрожал домам местных жителей.

Спасателям удалось остановить огонь и потушить площадь 0,1 га. Однако ночью работать на свалке запрещено. Поэтому пожарные сконцентрировались на том, чтобы не дать пожару распространиться. Тушение осложняют сильное задымление, неприятный запах, порывы ветра и угроза обрушения мусора.

"Сейчас сосредоточились на тушении. Работают пожарно-насосные станции на реке, чтобы бесперебойно подавать воду. Пожар идет по верху, глубину прогорания выясняют", - рассказал пресс-офицер ГУ ГСЧС.

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На месте пожара работают 12 единиц техники, 55 спасателей. Задействовали коммунальную технику - бульдозеры и водовозку. Тушение пожара продолжают. Данных о причинах возгорания пока нет.

Продуктами горения от пожара накрыло окружающие населенные пункты. Ветер, периодически меняющий направление, гонит дым на разные районы города. Полтавчан и жителей района предупредили об опасности для здоровья. Людям рекомендуют не открывать окна, на улицу выходить в респираторах и защитных масках.

30 мая 2016 года на Грибовицком полигоне в селе Збиранка на Львовщине глыба мусора объемом около 100 тыс. куб. м похоронила под собой трех спасателей и эколога. Тело последнего не нашли до сих пор. Мужчины работали на ликвидации пожара, случившегося на свалке 29 мая, в 5:07. А на следующий день утром, когда произошел обвал, объявили о ликвидации возгорания.

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04
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