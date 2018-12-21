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пятница, 21 декабря 2018 17:15

В Полтаве бесплатно шутили известные комики
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В Полтаве выступила студия "Квартал 95"
Фото: Юрий ИВАНОВ
В Полтаве выступила студия "Квартал 95"
В Полтаве выступила студия "Квартал 95"
В Полтаве выступила студия "Квартал 95"
В Полтаве выступила студия "Квартал 95"


Вчера, 20 декабря, во Дворце досуга "Листопад" состоялось два концерта
студии "Квартал 95". Первый - благотворительный и бесплатный. Артисты выступили перед полтавскими атовцямы и их семьями.

На концерте побывал журналист Gazeta.ua

"Считаем, что ребята должны отдыхать. Таким образом пытаемся их отвлечь. С помощью искусства хоть как-то реабилитировать", - рассказал Юрий Тира, соорганизатор благотворительного концерта.


"Такие концерты расслабляют, отвлекают. Понравились шутки о семье, о Новом годе. Но немного политизирован, как по мне. Хотя это было и смешно. Мы с атошникамы по-доброму подкалывали друг друга. Без чувства юмора трудно было бы прожить ", - сказал Владимир Сапьян, атовець.

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"Пообщались с товарищами о проблемах. Чем живут. Я, например, сейчас служу в полиции особого назначения "Полтава", - добавил Сафьян.

В Авдеевке виделся с артистами. Они часто бывают на передовой. Несколько недель назад были под Луганском.

"Простые ребята. Заряжали нас позитивом. Подбадривали. Поднимали своими шутками военный дух. Фотографуфалися с Юзик ", - добавил мужчина.

В зале было около тысячи зрителей.

Артисты с десяток раз смеялись над президентом Петром Порошенко. Шутили над Юлией Тимошенко и Олегом Ляшко и Святослав Вакарчук. Даже вспомнили о Иво Бобул, который тоже когда-то заявлял, что уйдет президенты. Зал ПД "Листопад" полностью заполнен.

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки и уверенно обходит действующего президента Петра Порошенко.

Автор: Юрий ИВАНОВ
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