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среда, 03 октября 2018 13:54

В поезде нашли мертвой пассажирку

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В поезде нашли мертвой пассажирку
В поезде нашли мертвой пассажирку. Фото с открытых источников.

В поезде сообщением Львов-Запорожье нашли мертвой пассажирку.

"Пассажирка поезда, ехавшую до станции Кривой Рог в спальном вагоне поезда №120 Львов-Запорожье, была обнаружена без признаков жизни проводницей. На месте происшествия работали представители Национальной полиции Украины, медики. Бригада поезда дала показания в рамках следственных действий", - сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Из-за проведения следственных действий в связи с инцидентом поезд задерживается в пути на 1,5 ч.

В полиции инцидент пока не комментировали, причины смерти пассажирки также не называются.

В курортном селе Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень. Обвалился глинистый склон береговой линии высотой около 30 м.

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