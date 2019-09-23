"В первую очередь в разводах виноваты женщины" - Галина Левицкая

Автор: gazeta.ua

Семейные ценности для каждой семьи должны быть важнее всего, чтобы жить в гармонии. Никакое богатство не заменит семейного уюта, детского смеха и общения между близкими.

"Семья – как маленькое государство. Но никакая школа, детсад, никто так не научит ответственности за себя, как отец с мамой. Они воспитывают как ужинать, обедать, праздновать Рождество и Пасху. Дети не имеют права ни в коем случае забыть родительский порог и на Рождество не прийти к своим родителям и вместе не почувствовать себя семьей. Это никогда не заменят никакие рестораны, музыки, туристические поездки в дальние края. В каждой семье должны быть свои традиции. Это закладывается от мамы. На выходные дни мы шли к родителям. Это объединяло", - говорит винничанка Галина Левицкая. Более 30 лет была руководителем Винницкого ЗАГСа и женила молодоженов. Сейчас возглавляет отдел лабораторных исследований в Винницком областном лабораторном центре Госпродпотребслужбы.

Что в первую очередь надо научить детей, как строить отношения, каких женщин любят мужчины, кто виноват в разводе и о собственной жизни рассказала Gazeta.ua.

На телевидении не хватает сюжетов про семейные ценности, воспитание, чтобы дети не чувствовали себя сиротами при живых родителях. Не показывают счастливых семей, как у них воспитываются дети. Не обязательно, чтобы это была известная личность, звезда с роскошным домом. Пусть это будет обычная украинская семья

Что надо, чтобы ребенку легко давались знания?

- Прежде, чем учить своего ребенка, стоит самому все делать вовремя. У каждого периода жизни свой возраст. Лучше всего учиться молодым. Тогда нет обременений детьми или мужем. Не должно быть мыслей во время лекции, кто заплел ребенка в детсад или поел ли он. Ребенка надо в первую очередь приучить к ответственности и самостоятельности. В первые годы школы с дочкой вместе учились — рисовать палочки, решали задачи, писали сочинения, вырезали лилии из бумаги. Вместе над всем плакали и радовались, когда все получалось. В 5-м классе дочка сказала, что дальше будет учиться сама.

Сейчас на телевидении не хватает сюжетов про семейные ценности, воспитание, чтобы дети не чувствовали себя сиротами при живых родителях. Не показывают счастливых семей, как у них воспитываются дети. Не обязательно, чтобы это была известная личность, звезда с роскошным домом. Пусть это будет обычная украинская семья.

Во-вторых, чувствуется, что сейчас нет любви между родителями и детьми. Нет объятий и поцелуев, задушевных общих разговоров. Из поколения в поколение ничего не меняется в отношениях между ними. Я своей маме ничего не рассказывала, не советовалась. Все держала в себе или тихонько рассказывала подружке. Так было принято раньше и сейчас. Детям не уделяют достаточно внимания из-за хронической ежедневной озабоченности. Сейчас не слышно детского крика во дворах. Надо выгонять детей из дома, чтобы не затуплялись гаджетами. Смотрю через окно на спортивную площадку, а оно пустая. На нем нет детей. Это пугает.

Часто роль родителей берут на себя бабушки с дедушками. Когда это не оправдано?

- У детей на первом плане должна быть мама и папа. Только тогда — бабы с дедами, которые часто лезут в созданную семью и начинают воспитывать всех. Радует, что дочь сохранила семейные ценности. Между собой общаемся, встречаемся, чтобы не потерять связь. Этому учит уже внучку: "Первый звонок — папе, второй — маме, третий — бабушке". Звонит мне каждое утро и спрашивает как дела и рассказывает о своих. Хочу прожить как можно дольше, чтобы увидеть как сложится ее судьба. Каждый раз греет душу звонок от нее и ее вопрос "бабушка, как у тебя дела?".

Автор: gazeta.ua

За что поблагодарили бы родителей?

- За жизнь. Проживаю ее интересно. Навсегда запечатлелось пророческое выражение мамы в 9 лет. Тогда вместе сортировали выкопанный картофель на крупный, семенной и мелкий. Сказала: "Галя ты не переживай, что сейчас ты не имеешь таких туфелек, платья или пальто, как у девочек. Увидишь, у тебя будет все". Как в воду смотрела. Красиво одеться смогла во второй половине жизни. Где-то после 30 лет.

Чему научила вас бабушка?

- От бабушки переняла опыт шитья. Еще молодой приходилось самой шить себе одежду по ночам. Из поношенного платья делала юбку или блузку. В те времена надо было иметь блат, чтобы на какой-то продовольственной базе взять ткань или какую-то одежду. Да и зарплаты были малы у меня и у мужа. Как-то на Новый год ну совсем не было во что одеться. В магазине купила целый рулон кружева. Взяла две детские простенькие пеленки. Раскроила их под свою фигуру и сшила до кучи. На них то нашила кружево и за ночь получилась праздничная платье под поясок. Кудри распустила и пошла с мужем на праздник.

Какое ваше самое яркое воспоминание из детства?

- В детстве называли меня"панычкою". Отец был третьим человеком на селе — главным агрономом. Оконфузилась на все село, когда не поступила в музыкальное училище. Никто не поверил, что дочь агронома не сдала экзамены. А так красиво пела по деревне, народных песен, что у людей аж сердце рвалось от услышанного "В воскресенье рано все колокола звонят, молодую пару родители хоронят".

Сельские дети смелее и более пробивные. Себя отстоят, когда попадают в большой город. Творят сами себя и не надо им ни папы, ни мамы, которые за них все решат

Помню, бежим с подружкой босые по огороде и мак растет. Сорвали головки маковок, разломали и высыпали семена на руку. В секунде на солнце зеленый мак стал черным. Съели горсть и побежали дальше. Еще сорвали огурец, съели немытым и счастливы. Затем прицепили сумку на шею и полезли рвать вишни.

Сельские дети смелее и более пробивные. Себя отстоят, когда попадают в большой город. Творят сами себя и не надо им ни папы, ни мамы, которые за них все решат. Год работала библиотекарем в школьной библиотеке села. При очередном вступлении удалось во второй раз вступить в музучилище. После 4 лет обучения работала методистом вокально-хорового жанра 12 лет в доме народного творчества в Виннице. Параллельно пела в трио в училище. Заочно выучилась на дирижера в Институте культуры. Дирижировала 9 лет, но не сложилось стать дирижером. Моя настойчивость круто изменила мою судьбу. Когда освободилось место руководителя Загса, мой знакомый сказал, что это как раз для меня эта должность. Я пошла к чиновникам. Мой муж все говорил, что не видел такой наглости. На ту должность претендовало несколько известных женщин. Но взяли меня.

Как правильно выбирать профессию?

- К которой есть тяга. Никогда бы не выбрала профессию, где нужно знать математику. С ней имела катастрофические проблемы. Отец делал со мной уроки. Объяснял. Но математика мне не шла. Остальные предметы знала на отлично. Алгебру или геометрию мне ставили автоматом, чтобы не портить общую картинку по оценкам в табеле. Когда не поступила в музучилище, отец завез в строительный техникум. Там работал его товарищ. На экзамене встала и вышла. Стало стыдно, что не сдам экзамен. В билете не знала и не понимала ни одного вопроса.

Автор: gazeta.ua

Вы более 30 лет женили молодоженов. Какие бы дали советы тем, кто намерен пойти под венец?

- Ничего страшного не произойдет, если женщина первой заговорит о браке. С поначалу не поняла, что муж станет моим на всю жизнь. И с каждым днем чувствовала это все глубже. Он считался козырным парнем на весь город. Умел шутить. Старалась попадаться ему на глаза. Понимала, надо проявлять инициативу самой. Иначе можно не дождаться. Ему хорошо намекала, что я — его жизнь. А он все называл меня невестой. Говорю, мне уже надоело ходить в статусе невесты. Пошли уже подавать заявление. Если бы не хотел, он бы не пошел. Сам был закоренелым холостяком, который жил работой и друзьями.

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Не советую девушкам скакать первой на рушнык. Мужчина должен быть главным. Лучше быть за мужем, чем тянуть все на себе. То не большое счастье. Важно, не перебирать на себя право руководить мужем. Во-первых, он не дается. Во-вторых, я всегда знаю меру что сказать. Никогда за глаза не обсуждаем друг друга.

Каких женщин любят мужчины?

- Настоящих. Не любят напыщенности у них. Никогда не надо надувать щечки, когда они не дуются. Важно вовремя замолчать во время ссоры. Женщина начинает скандал и она же должна первой замолчать. У нее достаточно хороший лексикон. Запас слов настолько велик, что не сравниться. В порыве злости можно так облить грязью, что в трамвае чужого так не назовешь. Женщина разве что слабее физически и от собственных слов может пострадать. Отношения между мужчиной и женщиной создаются ее же руками. Правильно посмотрела, хорошо прошлась и все готово. Соблазняют женщины. Мужчина никогда не пойдет навстречу, если не увидит ответ.

Женщина должна быть привлекательной, чтобы на нее обращали внимание чужие мужчины. Тогда свой никогда не покинет

Горжусь женщинами, которые являются самодостаточными. Удручает, когда они теряют себя, отдав всю себя детям, мужу или дому. Женщина должна быть привлекательной, чтобы на нее обращали внимание чужие мужчины. Тогда свой никогда не покинет. Следует следить за собой, менять прическу, цвет волос. Иногда женщины палец о палец не хотят ударить, чтобы изменить себя. Думают, замуж вышли и можно расслабиться. К тому же заработать себе на помаду должна женщина самостоятельно, а не просить у мужа. И пусть думает как несмотря на то, что мужчина должен быть кормильцем. Никогда не сяду и не стану ждать, когда мне муж подаст, принесет. Я всю свою жизнь отдаю, может и излишне, но мне нравится это. Естественную красоту надо подчеркивать, несмотря на упреки мужчин "умойся. Ты и так хороша". Когда женщина идет по улице, на нее заглядываются чужие мужья или кто-то делает комплимент, свой то все сечет и слышит.

Когда развод оправдан?

- Не сохранится семья, если женщина не сможет лавировать. В первую очередь в разводах виноваты женщины. И лучше брак расторгнуть, если нет нормальных отношений. Когда мужчина гуляет, а женщина терпит измены — это полное неуважение к себе. От развода в первую очередь выигрывает опять же женщина. Еще ни одна после развода не пропала. В любой ситуации даст себе раду. У нее остается ребенок. Если его нет, наоборот будет пытаться еще раз себя устроить в жизни. Будет больше уделять внимание внешности, стараться учиться, где-то светиться. Позволит себе выйти в люди и слезть с кухни. А мужчины-получают волю и идут в загул. И начинаются перебирать девушками или женщинами. Если женятся, то понимают, что потерял свое.

Если раньше девушки искали мужчин обеспеченных, то сейчас они ищут состоятельных женщин

Расстаются до 50 процентов пар. Поссорились и бегут писать заявление. Нет контакта с родителями. Послушала подружку "ты такая красивая, найдешь себе лучшего" и побежала в ЗАГС разводиться. Не просто сейчас найти хорошего мужчину или женщину. Если раньше девушки искали мужчин обеспеченных, то сейчас они ищут состоятельных женщин. Времена изменились. Ребята уже поняли семейную политику. Заводят любовниц и уже становится жаль тех барышень чей муж женился на хате.

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Верю любовь до гроба. Благодарна, что получила Божий дар — любить. Есть люди, которые проживают и этого чувства не знают. Не могу смириться с утверждением: "надо так замуж выйти, главное чтобы тебя муж любил, то хорошо проживешь". Имею сомнение, что от того можно получить удовольствие.

Импровизировать приходилось ежедневно. Бывает, приходит парень с девушкой и смотрят в разные стороны. Рассказываешь им и думаешь: кому я говорю, кто слушает и зачем они здесь. Если в театре артисты отыграли спектакль, поклонились и ушли со сцены, то у нас нечто подобное с каждой парой, только к каждой нужен индивидуальный подход - с разными эмоциями, словами.

Как стоит заканчивать рабочий день?

- Подчиненным всегда говорила: не уходите с работы домой, идите в кафе. Втроем выпейте кофе, не спеша. А то с сумочками постоянно бежите в дом. Надо релаксировать. Забываю о возрасте, когда собираюсь с подружками. Некоторые из них моложе меня на 30 лет. В кафе позволяем себе расслабиться после работы. Эта разрядка обязательна для снятия стрессов, которые надо потерять по дороге домой. Не надо выливать поток проблем на мужа или ребенка.

Автор: gazeta.ua

Есть недостатки и как с ними боретесь?

Я - не ангел с крылышками. Во мне слишком много упрямства. Это самый большой недостаток, с которым постоянно борюсь. Это упрямство заложено с детства. Мама ругала за что-то, я замолкала на три дня. Ни с кем не разговаривала. Садилась и смотрела в окно. Мама уже и так, и сяк ко мне подходила. Мол, как думаю в мире жить. С возрастом стало еще труднее переживать обиды. Вышла замуж и с мужем могла не разговаривать месяц. Психологи советуют супружеским парам садиться и говорить, как-то смущает. Понимала, что так нельзя. Молчание сократила до трех дней. За это время меня попускает и обиды уходят. Как будто ничего и не произошло. Муж уже привык с годами.

К чему может привести трудовая миграция?

- Она опасна невозвратом украинцев на родину. За границу выезжают через тупик. Но я отказываю всех своих знакомых замужних девушек, в которых мужчины едут на заработки. Не будет семьи. Как поехал один раз, покрутится и хочет возвращаться. Мужа можно отпустить ровно на две недели. На третьей пойдет пить пиво или кофе с другом, где встретится с другой женщиной. Мужчины же не дикие. Никогда бы не отпустила на заработки своего мужа. Мы даже в отпуск едем вместе.

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Чем больше мы посвящаем жизнь своим мужьям, детям и домашним заботам, тем быстрее теряет к нам интерес наш любимый. Рано или поздно ему захочется, во-первых, побыть одному, во-вторых - посмотреть на красивую женщину. И будьте уверены, в большинстве случаев, если вы не в состоянии сбросить с себя халат, фартук, он найдет себе другой объект восхищения. Кстати, это вовсе не означает, что ваш благоверный сломя голову бросится искать себе любовницу. Нет, он просто будет любоваться другими. То же самое касается и вашего личного времени, интимного пространства. Если вы вышли замуж, это вовсе не означает, что надо забросить друзей, работу и другие приятные для вас вещи. Напротив, чем разнообразнее и полнее будет ваша жизнь вне семьи, тем больше к вам будет тянуться ваша половинка. Но опять же, не забывайте - во всем нужно знать меру.