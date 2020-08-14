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пятница, 14 августа 2020 10:24

В одной из областей Украины запретили игорный бизнес

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В одной из областей Украины запретили игорный бизнес
На Тернопольщине запретили игорный бизнес. Фото: pixabay

В Тернопольской обрасти запретили игорный бизнес.

Решение о запрете приняли депутаты областного совета на сессии, сообщил председатель парторганизации "Батькивщина" Василий Деревляный на странице в Facebook.

По его словам, поддержали такое предложение 34 местных депутата.

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"11 августа 2020 года состоялась очередная сессия Тернопольского областного совета. В повестку дня было включено немало политических вопросов, изменения в бюджет, вопросы жизнедеятельности области и коммунальных предприятий. Фракция" Батькивщина "предложила в повестку дня вопрос запрета игорного бизнеса на территории Тернопольской области." за "проголосовали 34 депутата - решение принято", - написал Деревляный.

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе раскритиковало Национальное агентство по предупреждению коррупции. Свои замечания по поводу закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" НАПК направило президенту в письме.

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