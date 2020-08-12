НАПК увидело коррупцию в законе об игорном бизнесе

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе раскритиковало Национальное агентство по предупреждению коррупции.
Свои замечания по поводу закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" НАПК направило президенту в письме.
В ведомстве заявили: документ содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу.
По результатам экспертизы в законе обнаружили более 2 десятков коррупционных рисков.
"Внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.
НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения", - говорится в заявлении.
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14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. Его подавал нардеп от "Слуги народа".
Документ позволяет организацию и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в сети интернет (в том числе покер), букмекерскую деятельность.
Президент Владимир Зеленский подписал закон 11 августа.
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