НАПК увидело коррупцию в законе об игорном бизнесе

Законопроект писали в "Слуге народа". Фото: Reuters

Подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе раскритиковало Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Свои замечания по поводу закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" НАПК направило президенту в письме.

В ведомстве заявили: документ содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, поскольку его положения противоречат друг другу.

По результатам экспертизы в законе обнаружили более 2 десятков коррупционных рисков.

"Внедрение закона в такой редакции приведет к появлению коррупционных схем при получении разрешительных документов, сделает невозможной честную конкуренцию и прозрачные правила деятельности в сфере азартных игр.

НАПК надеется, что президент инициирует изменения, которые позволят устранить коррупционные риски и сделать закон возможным для выполнения", - говорится в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" рассказали, когда начнут работать казино

14 июля Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса. Его подавал нардеп от "Слуги народа". Документ позволяет организацию и проведение азартных игр в казино, в залах игровых автоматов, в сети интернет (в том числе покер), букмекерскую деятельность. Президент Владимир Зеленский подписал закон 11 августа.