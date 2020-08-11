Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Игорный бизнес в Украине окончательно легализовали. Фото: pixabay

Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.

Ранее документ одобрил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщили на сайте ВР.

11 августа законопроект вернули с подписью от президента, это бил его последний этап одобрения.

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21 июля парламентарии отклонили три проекта постановлений, которые блокировали подписание закона об игорном бизнесе. Таким образом, нардепы разблокировали подписания документа. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что президента могут попросить ветировать закон и перевнесты в парламент с предложениями главы государства, поскольку в нем сейчас существует несколько технических разногласий.

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года. Столько времени нужно для выдачи необходимых разрешений по мнению нардепа фракции и члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьяна Заблоцкого.