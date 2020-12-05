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суббота, 05 декабря 2020 04:10

В Одесском облсовете избили женщину-нардепа и полицейского

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В Одесском облсовете избили женщину-нардепа и полицейского
В Одесском облсовете подрались депутаты. Фото: Думская

В здании Одесского областного совета во время драки между депутатами пострадали полицейский и народный депутат.

Об инциденте, который произошел 4 декабря, в полицию сообщили медики. В помещении облсовета они оказали помощь женщине-депутату Верховной Рады, которая обратилась к ним с ушибом плеча, сообщает ГУ Нацполиции в Одесской области.

"По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского во время конфликта с дракой, возникшей во время сессии облсовета между депутатами из разных партий и для прекращения которого на место происшествия прибыли полицейские", - говорится в сообщении. Сама депутат в полицию не обращалась.

Однако начальник регионального главка Олег Бех назначит служебное расследование.

"Если причастность полицейского к травмированию народной избранницы установят, к нему будут приняты самые строгие меры", - сказал Бех.

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Также установлено, что во время локализации конфликта травмы (ссадины, ушибы руки) получил один из правоохранителей, который машиной скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.

Злоумышленники, которые нанесли полицейскому телесные повреждения, устанавливаются.

Утром 4 декабря была запланирована первая сессия новоизбранного состава облсовета, но в назначенное время заседание не открылось. Несколько десятков депутатов Одесского областного совета вышли на трибуну и заблокировали проведение сессии, которая впервые должна состояться после выборов, прошедших 25 октября. В частности, на трибуну вышли депутаты "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Партии Шария" и "За будущее". Они заявили, что ТИК не регистрирует депутатов от партии "За будущее", и поэтому не позволят проводить заседания.

В течение дня между оппонентами произошло несколько столкновений, в том числе с применением физической силы. В сессионный зал выломали двери, сломали несколько столов и стульев, поднимались на столы, свистели, обливались водой.

В противостоянии приняли участие некоторые депутаты Одесского городского совета и Верховной Рады, которые прибыли для поддержки единомышленников. Представители "ОПЗЖ" заявили, что пострадала депутат ВР Татьяна Плачкова. Эту информацию Плачкова подтвердила на своей странице в Facebook.

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