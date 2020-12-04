В Одесской области русский язык потерял статус регионального

Русский язык имел статус регионального в Одесской области с 2012 года. Фото: unsplash

Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального в Одесской области.

Соответствующее решение вынесли 3 декабря, сообщает 5.ua.

"Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными. Ранее мы уже добились отмены регионального языка в городе Одессе", - говорит общественный деятель Святослав Литинский.

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Русский язык имел статус регионального в Одесской области с 2012 года - с тех пор Верховная Рада приняла скандальный закон "Об основах государственной языковой политики". В 2018-м Конституционный Суд признал этот закон неконституционным.

Законом "Об основах государственной языковой политики" предусмотрено, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, что практически приравнивает его к государственному. Закон позволял использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

Еще во времена принятия закона он вызвал волну протестов по всей Украине. 23 февраля в 2014 году ВР признала соответствующий закон утратившим силу.

За время независимости Украины читатели впервые начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. 32% людей читают на украинском против 27% - на русском.