В Одесской области будут судить командира военного судна

Командир "Скадовска" посадил корабль на мель. Фото: Избирком

В Одесской области будут судить командира артиллерийского катера "Скадовск", который посадил корабль на мель.

Инцидент произошел в июле 2017 года, во время подготовки и участия в украинском-американских учениях "Си Бриз", сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Мужчину обвиняют в нарушении правил кораблевождения и халатном отношении к военной службе.

Военнослужащий был хорошо осведомлен о том, что катер к выходу в море не готов. Однако командир отдал приказ отойти от причала, и "Скадовск" в составе тактической группы малых бронированных артиллерийских катеров вышел из пункта постоянной дислокации воинской части в Черное море.

"Катер совершил переход в район проведения учений для выполнения мероприятий согласно плану. В дальнейшем, при маневрировании на реке Дунай, командир не оценил объективно существующие риски, вследствие чего допустил ошибку и совершил посадку катера "Скадовск" на мель", - сообщили в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военного ВСУ будут судить за госизмену

В результате государству в лице военной части нанесен материальный ущерб на сумму 1 млн 350 тыс. грн. В связи с чем прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого указанной суммы.

Подразделения ВСУ, которые несут службу у побережья Черного и Азовского морей, тренировались ставить минные ловушки на суше и в воде. Обучение сняли на видео.