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суббота, 15 июня 2019 11:19

В Одессе разрешили купаться только на 2 пляжах

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В Одессе разрешили купаться только на 2 пляжах
Минздрав запретил купаться на 8 пляжах Одессы. Фото: IGotoWorld

В Одессе разрешили купаться только на 2 пляжах с 8 - "Отрада", "Дельфин". На большинстве вода стала неестественно зеленой.

Соответствующее решение приняли специалисты областной лаборатории Минздрава Украины. Перед тем провели мониторинговые лабораторные исследования состояния качества морской воды в местах массового отдыха.

Экологи регулярно берут пробы для исследований в контрольных точках рядом с пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег". Однако показатели не соответствуют санитарным нормам.

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Вместе с тем Минэкологии Украины призвали население не купаться, не есть свежую рыбу и морепродукты, в частности мидии, в ближайшие дни из-за "цветения" моря.

На пляжах Одессы в море позеленела вода. Причиной стало размножение опасных микроорганизмов Нодулариа спамигена. Они выделяют ядовитые вещества. В Госпродпотребслужбе просят местных и туристов не купаться в море. Опасно есть пойманных здесь рыб, моллюсков и креветок.

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Дата
15
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