В Одессе пришвартовался международный круизный лайнер: фото роскошного судна

Фото: Юлий Зозуля, "Укринформ"

Во вторник, 28 сентября, в Одесский морской порт зашел первый за два года международный круизный лайнер.

Это теплоход SeaDream II под флагом Багамских островов, пишет "Укринформ".

"Круизный лайнер SeaDream II пришвартовался к 15 причалу морского вокзала. На его борту 65 путешественников, преимущественно граждане США и Канады. Это первый заход международного круизника после 2019 года, когда заходы суден с туристами в Одесский порт отменили из-за Covid-19", - сообщила пресс-служба порта.

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Круизное направление деятельности Одесского порта больше всего пострадало от последствий пандемии. На 2021 год порт получил 22 заявки на заходы международных круизных лайнеров. Однако теплоход SeaDream II оказался первым.

Возможно, это не последний теплоход до конца ноября. На 2022 год порт получил около 30 заявок на заходы круизников, рассказал руководитель администрации порта Максим Лапай.

По меркам круизного бизнеса, SeaDream II считается небольшим, но роскошным судном. Его каюты поражают своей элегантной неформальностью с видом на океан и кухней мирового уровня.

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