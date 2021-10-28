В общественном транспорте дорожает стоимость проезда: когда и насколько

С 1 ноября 2021 года в Одессе увеличится стоимость проезда в троллейбусах и трамваях.

Новые тарифы утвердил исполком горсовета 28 октября, пишет "Думская".

Фото: dumskaya.net

Последний раз цену проезда в общественном транспорте Одессы поднимали до 5 грн. С ноября новая стоимость будет составлять 7-8 грн. Если рассчитаться наличными, проезд будет стоить 8 грн, безналичными - 7.

Фуникулер подорожает до 10 грн. Вырастет стоимость и постоянных проездных билетов.

"Тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных – на уровне тарифов 2016 года. Повышение обусловлено повышением тарифных ставок, цен на запчасти, основные и вспомогательные материалы, увеличением затрат на оплату труда, тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги", - объяснили в мэрии.

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Киев также начал процедуру по повышению тарифа на проезд. Причина - финансовая накладка со стоимостью отопления. Когда и сколько придется платить по новому тарифу, - узнавайте по ссылке.