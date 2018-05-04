В областном центре появились разноцветные пешеходные переходы

Возле черкасских школ фиолетовыми, желтыми, зелеными и красными цветами разрисовывают пешеходные переходы.
Цветные переходы уже появились возле школы №15 и №17, сообщает vikka.ua.
"Детям нравится все яркое, плохого в этом ничего нет. Рисунки кажутся рельефными, поэтому возможно это заставит водителей быть внимательнее и ехать медленнее", - говорит директор Черкасской школы №15 Анатолий Жгир.
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Идею инициаторы проекта переняли у англичан и испанцев. Краску купили местные чиновники. Всего на совершенствование пешеходных переходов планируют потратить 10 тыс. грн.
Венесуэльский художник Карлос Крус-Диес рисует переходы во многих городах мира. Мужчина уверен, что они не должны быть исключительно "черно-белыми". На "зебру" можно нанести интересный рисунок, их часто используют в качестве рекламы. Еще один способ заставить пешеходов быть немного внимательнее - это элементарная надпись. "Посмотри направо, посмотри налево". Такие мелочи часто срабатывают.
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