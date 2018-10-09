В мусорных баках нашли полно ртути

В Полтаве возле мусорных баков нашли ртутные лампы

В городе Полтава на улице Пушкина нашли много ртутных ламп в мусорных баках. Стекло от них - рядом.

Жители утверждают, что мусор лежит уже несколько дней. Считают, что им должен заниматься горсовет. Но профильный заместитель Алексей Чепурко не знает, что с ними делать, отмечает hromadske.poltava.ua.

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Такой хлам нельзя выбрасывать на улицу. В Полтаве есть предприятие "Имар". Только оно имеет необходимую лицензию на переработку. Чтобы сдать лампу нужно заплатить 10 грн 50 коп.

В местном бюджете заложены деньги на переработку оборудования. Обычные люди могут бесплатно сдавать опасные отходы, а частные предприниматели должны заплатить.

Если оказалась такая проблема - нужно обращаться в полицию.

В организм человека ртуть может попадать через кожу, дыхательные пути и через желудочно-кишечный тракт. Симптомы отравления этим веществом проявляются не сразу, а через 8-24 часа. Поэтому некоторые ошибочно полагают, что от ртути можно сразу умереть.