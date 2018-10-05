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пятница, 05 октября 2018 18:03

Трупы пчел под стенами Верховной рады: как люди протестуют против химикатов на полях

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Трупы пчел под стенами Верховной рады: как люди протестуют против химикатов на полях
Люди протестуют, потому что гибнут пчелы


В Киеве состоялся протест жителей города Кременчуг против массового использования химикатов на полях.

Кременчужане-пасечники принесли гроб с мертвыми пчелами в Верховную Раду. Сверху поставили улей с надписью: "Раньше здесь были пчелы", отмечает kg.ua

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Акция проходит под сопровождением ОО "Полтавамед".

Протестом показывают, как после ульев пчелы перешли в гроб с помощью олигархов - арендаторов, - прокомментировал один из активистов.
Пестициды переносятся продуктами питания и воздухом.
Если вносить яд и химикаты к земле в гробах лежать больше людей.

Первые сообщения о массовой гибели пчелиных семей фиксировали в апреле

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05
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