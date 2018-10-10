В Лисянке воры украли картины ученика Ильи Репина

Картина Макушенка "Черкассчина""

Древние монеты и две картины художника Ивана Макушенко вынесли воры из музея в поселке Лысянка. Специалисты оценивают украденное в несколько тысяч долларов. Происшествие произошло 1 октября.

"Ворюги перепилили решетку и залезли через окно, - рассказывает директор Валентина Диженко. - Женщина, которая живет рядом, видела, как в два часа ночи под окнами стояли двое мужчин. Но позвонить в полицию так и не решилась. Впоследствии жители близлежащих домов вспоминали, как в пять утра подняли лай собаки. Думаю, именно в это время воры выносили свою добычу".

По словам Валентины Сергеевны из музея украли очень ценные вещи.

"Пропали монеты, датированные 1620-1670 годами. Их нашли во время археологических раскопок в Лысянке в 2006 году. Также исчезли две картины местного художника Ивана Макушенко - "Портрет сестры Оксаны" и портрет бабы Агапии. В свое время Иван Макушенко был учеником Ильи Репина. Обе картины датированы девяностых годы XIX века. Насколько мне известно, в Украине почти не осталось работ нашего земляка. Кажется, еще несколько полотне в Львове. Остальные - в зарубежных коллекциях ".

Впрочем воры не загребли все подряд. Одна из картин Макушенко все же уцелела.

"Это небольшое по размеру полотно и воры не обратили на него внимания", - говорит Диженко.

Местные жители утверждают, что воры хорошо ориентировались на местности.

"Они знали, что в музее не работает сигнализация и нет охраны", - говорит местный журналист Александр Щербатюк.

Валентина Диженко на днях была в полиции.

"Дала информацию, о которой меня просили правоохранители. Не думаю, что картины скоро найдутся. Обычно даже в лучших случаях их поиски продолжаются годами и десятилетиями".

По слухам один из воров был очень большого роста. По крайней мере, было найдено большие следы от его ботинок. На месте похищенных картин остались только рамы, из которых они были вырезаны варварским способом.

Начальник Лисянской полиции Александр Антощенко еще не знает, кто украл картины - местные воры или заезжие гастролеры.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Больше информации дам чуть позже - через неделю-две".

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Иван Макушенко родился в Лисянке в 1867 году, а умер в Киеве в 1955.